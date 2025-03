USA-Panama, la pazza esultanza di Waterman in faccia a Henry | VIDEO

Cecilio Waterman ha deciso a sorpresa USA-Panama, semifinale della CONCACAF Nations League. Si è lasciato andare esultando per il suo gol

Cecilio Waterman ha segnato il gol decisivo in USA-Panama 0-1, semifinale della CONCACAF Nations League e ha stupito tutti con la sua pazza esultanza. Ha scavalcato i cartelloni pubblicitari, è salito sugli spalti, ha raggiunto Thierry Henry (ex leggenda di Arsenal, Barcellona e Nazionale francese) e gli ha urlato in faccia. Guarda il video!