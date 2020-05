Milan, Gullit rivela: “Implorammo Sacchi di comprare Rijkaard”

MILAN NEWS – In una intervista pubblicata oggi pomeriggio dal club rossonero, Ruud Gullit ha ripercorso i suoi anni in cui ha giocato al Milan. In particolare l’ex attaccante olandese ha rivelato un retroscena che riguarda l’acquisto da parte dei rossoneri di Franck Rijkaard, suo connazionale. “Il primo anno eravamo sul pullman del tour e abbiamo implorato Sacchi di comprare Rijkaard. Era il pezzo mancante del puzzle per avere il centrocampo perfetto. Con lui e Ancelotti non passava nessuno”, ha svelato Gullit.

Intanto, a proposito di Arrigo Sacchi, ecco la sua intervista completa tra retroscena storici e l'attualità con Maldini e Rangnick

