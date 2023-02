Milan, Gullit: “La Champions è una competizione dura per le italiane”

Ruud Gullit, ex attaccante del Milan, ha parlato anche delle Champions League in un'intervista esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport'

Ruud Gullit , ex attaccante del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Tulipano Nero' sulla Champions League delle italiane ( CLICCA QUI PER LEGGERLA IN VERSIONE INTEGRALE ).

Su quante chance hanno le italiane di passare il turno in Champions: «Difficile dirlo. Ai miei tempi tutti i migliori giocatori erano in Italia, mentre ora sono in Spagna e in Inghilterra. La Champions è una competizione dura per le italiane. Finora hanno fatto bene perché io rimango convinto che in Serie A si giochi un bel calcio, ma quando hai bisogno di una "scintilla", quella te la possono dare solo i calciatori con qualità particolari».