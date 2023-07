Milan, Giroud lo aveva detto: “Pulisic ci aiuterebbe, abbiamo grande intesa”

Sembra ormai questione di giorni l'approdo al Milan di Christian Pulisic , che diventerebbe il quarto innesto rossonero dopo Marco Sportiello , Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero . Eppure Olivier Giroud , in un'intervista ai microfoni di 'CBS Sports' risalente al mese di maggio, lo aveva consigliato già al suo Diavolo, sottolineando come lo statunitense sarebbe potuto essere utile e parlando della loro intesa ai tempi del Chelsea . Di seguito le sue parole.

Le parole di Olivier Giroud su Christian Pulisic

"Credo che potrebbe piacere a tutti. È un grande nome in Europa, quindi ci aiuterebbe. È quel tipo di giocatore dalle grandi abilità, con un grande talento. I ricordi con lui? Era un ragazzo allegro, sempre sorridente. Con lui si rideva molto. Anche la nostra intesa in campo è stata ottima, un po' come con Eden Hazard, anche se con Christian ho giocato meno. Sapevamo come trovarci".