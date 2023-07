Milan, Giroud: “Sarebbe eccezionale vincere la seconda stella”

Giroud sulla possibilità di vincere la seconda stella con il Milan : "Il nostro obiettivo è fare la miglior stagione possibile in campionato e in Champions League. Sarebbe eccezionale vincere la seconda stella. E' il nostro obiettivo".

Su Christian Pulisic : "E' un giocatore molto veloce nei piccoli spazi, è bravo anche davanti alla porta. Darà sicuramente qualcosa in più alla nostra squadra".

Giroud su Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan: "Era uno dei miei giocatori preferiti quando ero piccolo. Per me è la classe all'italiana. Lui e il mister mi hanno dato la possibilità di giocare nel Milan".