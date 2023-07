Calciomercato Milan – Fatta per Chukwueze. Ma niente USA | PM News

Samuel Chukwueze diventerà nei prossimi giorni un nuovo giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Ma non andrà negli States

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione è davvero chiusa, ora, la trattativa di calciomercato per il trasferimento di Samuel Chukwueze dal Villarreal al Milan per 20 milioni di euro più 8 di bonus .

Calciomercato Milan: ecco le ultime su Chukwueze

L'esterno offensivo nigeriano, classe 1999, autore di 13 gol e 11 assist in 50 partite nell'ultima stagione con il 'Sottomarino Giallo' dovrebbe arrivare oggi a Milano e sostenere le visite mediche domani, ma saremo più precisi più tardi su questo. Ha ricevuto, ad ogni modo, il permesso dagli spagnoli per viaggiare in Italia.