Sul percorso di crescita : "Sono sicuro che tra una settimana saremo un po' meglio di oggi, e la prossima saremo ancora meglio: sono sicuro. Vedo questa accettazione e il lavoro della squadra. In questi due o tre giorni in cui abbiamo lavorato dopo la Juve ho sentito questo e ho buone sensazioni".

Sulla fame: "Sono bravi, capiscono quello che ho detto e che l'ho detto non per attaccare qualcuno ma perché era la mia sensazione. L'ho detto anche a loro in spogliatoio e loro hanno capito: il primo passo è accettare quello che diciamo noi faccia a faccia e capire cosa non sta andando a tutti i livelli. A livello di aggressività e di duelli loro accettano e vogliono fare: questo per me è un segno importante".