Milan, Conceicao: “Cerchiamo la continuità. In Champions League è diverso”

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Girona , Sergio Conceicao , tecnico del Milan , ha risposto alle diverse domande dei giornalisti presenti. L'allenatore portoghese ha parlato di svariati argomenti: dalle condizioni di Pulisic fino alla discontinuità della squadra. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sul Milan come squadra da Champions League: "Penso che le partite sono tutte diverse. Vero che stare in Champions League è sempre una motivazione grandissima e le grandi squadre devono sempre lavorare per essere presente. In campionato cerchiamo la continuità giusta per essere qui anche la prossima stagione. Domani sarà importante per andare avanti".