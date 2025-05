Milan, Gimenez: “Ho tracciato il mio percorso da piccolo. Quando avevo 10 anni…”

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, si è raccontato a 360° in una lunga ed interessante intervista in cui ha rivelato qualche aneddoto

Santiago Gimenez , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Sports Illustrated Mexico', magazine del suo Paese natale dove sarà il volto copertina del mese di maggio. Tanti i temi toccati, dalla sua fede in Dio a Zlatan Ibrahimovic , fino a qualche retroscena su sé stesso. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Milan, Gimenez: "A 10 anni tracciai il percorso da seguire. Poi successe questo"

Sul suo ordine: "Non so dirti se sono nato così o se sono stato cresciuto così, ma semplicemente mi piace essere ordinato. Non lo faccio per un motivo particolare. È così che funziono e mi comprendo meglio. Quando avevo circa 10 anni, ho attaccato un cartoncino alla parete della mia camera e ho iniziato a tracciare una linea per seguire il mio percorso. Tutto è evoluto quando da giovane ho ricevuto il mio primo telefono cellulare, ho detto: 'Questo telefono deve aiutarmi ad avvicinarmi a dove voglio arrivare, non ad allontanarmi'".