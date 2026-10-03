L'inizio di stagione del Milan è caratterizzato da una presenza sempre più costante in Italia di Gerry Cardinale. Un comportamento che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri, precedentemente abbituati ad apparizioni molto sporadiche del patron. A rivelare ulteriori dettagli sulla scelta del proprietario di RedBird è stato Mario Gila, difensore spagnolo classe 2001 arrivato in estate dalla Lazio per 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Milan, le parole di Gila su Cardinale

"Mi ha scritto dopo la firma con il Milan e non sapevo che non era stato molto vicino negli altri anni. Da quello che vedo ora vuole stare vicino al Milan. Ascolta molto, è molto positivo. Vuole avvicinarsi molto, ma senza essere irruento, chiede per capire cosa fare o in cosa può aiutare. Vederlo è importante perché quando è vicino ti dà qualcosa in più, è molto importante per noi, ci farà molto bene".

Com'è cambiato il comportamento di Cardinale negli anni

ha parlato così della maggiore vicinanza dialNei primi quattro anni alla guida del Milan,si è visto pochissime volte in Italia. La gestione della squadra, il mercato e il quotidiano era totalmente affidati alla dirigenza, ma ora le cose sono cambiate. Dopo il licenziamento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri,Durante la stagione in corso, il proprietario ha assistito dal vivo a tutte le gare dei rossoneri, passando da figura invisibile a presenza costante.