Mario Gila, difensore del Milan, parla del sostegno di Gerry Cardinale alla squadra: com'è cambiato il comportamento del patron del Milan nel tempo

Matteo Chini
- Milano
Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM

Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM

L'inizio di stagione del Milan è caratterizzato da una presenza sempre più costante in Italia di Gerry Cardinale. Un comportamento che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri, precedentemente abbituati ad apparizioni molto sporadiche del patron. A rivelare ulteriori dettagli sulla scelta del proprietario di RedBird è stato Mario Gila, difensore spagnolo classe 2001 arrivato in estate dalla Lazio per 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Milan, le parole di Gila su Cardinale

Nella lunga intervista sul palco del 'Festival dello Sport di Trento', Gila ha parlato così della maggiore vicinanza di Cardinale al Milan:
"Mi ha scritto dopo la firma con il Milan e non sapevo che non era stato molto vicino negli altri anni. Da quello che vedo ora vuole stare vicino al Milan. Ascolta molto, è molto positivo. Vuole avvicinarsi molto, ma senza essere irruento, chiede per capire cosa fare o in cosa può aiutare. Vederlo è importante perché quando è vicino ti dà qualcosa in più, è molto importante per noi, ci farà molto bene".
Milan, le parole di Gila su Cardinale

Com'è cambiato il comportamento di Cardinale negli anni

Nei primi quattro anni alla guida del Milan, Cardinale si è visto pochissime volte in Italia. La gestione della squadra, il mercato e il quotidiano era totalmente affidati alla dirigenza, ma ora le cose sono cambiate. Dopo il licenziamento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri, il patron di RedBird ha preso in mano il timone del club, assumendo un ruolo operativo di primo piano e aumentando la frequenza delle sue visite a Milano. Durante la stagione in corso, il proprietario ha assistito dal vivo a tutte le gare dei rossoneri, passando da figura invisibile a presenza costante.

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