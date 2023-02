Milan, Giambruno: “L’Atalanta ha dimostrato di sapersi rialzare”

Milan-Atalanta, le parole di Alberto Giambruno sul momento di forma della Dea

"Sicuramente non è semplice rialzarsi dopo una sconfitta così, soprattutto inattesa, perché c'era grande entusiasmo dopo la partita contro la Lazio. C'era la possibilità di restare attaccate alle seconde, sia Inter che Milan, e presentarsi allo scontro diretto quantomeno a pari punti. Questo è un piccolo passo indietro nella convinzione, nella testa, ma l'Atalanta, nel 2023, sinora ha dimostrato di sapersi rialzare prontamente, a parte l'eliminazione in Coppa Italia e la sconfitta contro il Sassuolo. Ma successivamente ha sfoderato la grande prestazione contro la Lazio. A gennaio era riuscita a rialzarsi piano piano nella trasferta di Spezia, con la rimonta nel finale. Dopo gli ultimi risultati positivi si pensava che potesse puntare al secondo posto. Il secondo posto non è l'obiettivo dell'Atalanta ma può giocarsela per arrivare quarta. E domenica ci sarà una partita che si prepara da sola". Le parole in esclusiva di Alberto Giambruno >>>