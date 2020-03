Milan-Genoa, Pioli: “Fattore casalingo? E’ chiaro che dobbiamo fare di più”

VERSO MILAN-GENOA – Giornata di vigilia di campionato per il Milan che domani tornerà in campo a San Siro contro il Genoa alle ore 15.00. Queste le parole di Stefano Pioli a Milan TV – qui intervista integrale – riguardo al fattore casalingo dei rossoneri: “E’ chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più. Ai miei giocatori ripeto che abbiamo davanti un periodo che sembra lungo ma passerà velocemente. Dobbiamo approfittare della gara di domani visto che alcuni nostri avversari non giocheranno, abbiamo una bella opportunità da cogliere al volo”. Intanto, ampia vittoria della formazione di Federico Giunti contro il Brescia: ecco il report>>>

