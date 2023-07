Milan, Galliani: “Berlusconi? Guardo il telefono. Non arrivano più chiamate”

"Sono un uomo molto addolorato, mi ha chiamato a Istanbul e la cosa che mi manca di più, oltre a cenare con lui, è sentirsi al telefono ogni sera. Passavamo tutte le sere a cena nell'ultimo periodo, o comunque ricevevo sempre le sue telefonate. Oggi guardo il telefono ma non arrivano più chiamate. Il Milan di Berlusconi nasce il 1 luglio del 87 quando scegliamo un allenatore che non ha mai allenato in Serie A. Berlusconi cercava la bellezza nel calcio e abbiamo cercato di fare una squadra bella: allora c'era il calcio all'italiana, tutti dietro. Butragueno mi disse che non aveva mai visto una squadra arrivare al Bernabeu e attaccare per novanta minuti. Berlusconi aveva quattro vite, ma ho troppi ricordi e troppo dolore per continuare". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il sogno di Moncada per la punta