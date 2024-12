Milan, Galliani: “31 anni di vita, è meraviglioso. Berlusconi…”

Su come può uscire il Milan da questo momento difficile

"Mi scusi, mi sto occupando del Monza (sorride, ndr). 31 anni di Milan di certo non si possono dimenticare, i rossoneri sono ancora nel mio cuore. Faccio il dirigente del Monza e ho già tanti problemi miei senza parlare di quelli del Milan. Come si fanno a dimenticare 31 anni? Si va quasi in pensione dopo 31 anni (ride, ndr). 31 anni di vita, è meraviglioso".