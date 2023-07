Milan, G. Galli: “Come si fa a dire che Maignan sia superiore a Courtois?”

Giovanni Galli , ex portiere del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sportweek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sull'estremo difensore rossonero Mike Maignan . Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Su chi gli è superiore: “Courtois. Come si fa a dire che in questo momento Mike sia superiore al belga? Courtois un anno fa ha vinto la Champions col Real Madrid, nell’ultima Champions ha tenuto a galla gli spagnoli finché ha potuto contro il Manchester City, in semifinale… Mettici tutti i trofei conquistati in carriera e dimmi come fai a piazzarlo – ripeto: oggi – dietro a Maignan. Ma il milanista è in ottima compagnia”. LEGGI ANCHE: Milan, un campionato già segnato a luglio? >>>