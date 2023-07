Milan, guida alle griglie di partenza: un campionato già segnato a luglio

Sarà per un inizio di calendario non certamente semplice per i ragazzi di Stefano Pioli, ma serpeggiano sensazioni molto negative sulla prossima stagione. Le rivoluzioni non portano bene e non fa nulla se sul mercato, finora, stai agendo secondo la collaborazione di più fattori. Eppure, fa che Tonali venduto al Newcastle per 80 milioni di euro risulti essere una tragedia, mentre Onana ad un passo dal Manchester United, dopo un unico anno, passi come una vera e propria masterclass. Fa, poi, che Brozovic bistrattato e costretto ad andarsene non porti alcuna notizia, mentre le vicissitudini dirigenziali rossonere sono all'ordine del giorno. Infine, vogliamo escludere Frattesi che preferisce l'Inter ma che, numeri alla mano, porti in saccoccia solo 4 gol in più a Pobega?