PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Gabbia: “Modric resta? Lo pressiamo ogni giorno. Ma è una sua scelta di vita”

INTERVISTE

Milan, Gabbia: “Modric resta? Lo pressiamo ogni giorno. Ma è una sua scelta di vita”

Matteo Gabbia Luka Modric AC Milan
Matteo Gabbia, difensore del Milan classe 1999, ha parlato - in un'intervista in esclusiva concessa al 'Corriere della Sera' oggi in edicola - della possibile permanenza di Luka Modric in rossonero anche nella prossima stagione. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti, il centrale della difesa a tre di mister Massimiliano Allegri ha parlato anche del futuro di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985.

L'ex fuoriclasse del Real Madrid, vincitore del Pallone d'Oro nel 2018, infatti, quando è arrivato - la scorsa estate - da svincolato al Milan ha firmato un contratto annuale, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2026. Nell'accordo, però, Modric si è riservato un'opzione per estendere il contratto - alle medesime cifre (4 milioni di euro bonus inclusi) per un'ulteriore stagione, rinviando l'addio al Diavolo al 30 giugno 2027.

LEGGI ANCHE

Modric ha giocato una stagione fantastica. ha disputato praticamente tutte le partite del Milan, fisicamente sta benissimo, è stato uno dei migliori nelle fila dei rossoneri di Allegri. Il croato, però, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro: resterà o rimarrà? Ecco cosa ha rivelato Gabbia nella sua intervista al 'CorSera'. «Lo pressiamo ogni giorno. Ma è una sua scelta di vita». I tifosi del Milan si augurano che presto Modric possa sciogliere le ultime riserve e prolungare di una stagione la sua esperienza rossonera.

Leggi anche
Milan, Gabbia: “Allegri fondamentale, speriamo tutti che resti. Con noi è felice, ce lo...
Milan, Gabbia: “Lo Scudetto della Seconda Stella deve essere l’obiettivo della...

© RIPRODUZIONE RISERVATA