Modric ha giocato una stagione fantastica. ha disputato praticamente tutte le partite del Milan, fisicamente sta benissimo, è stato uno dei migliori nelle fila dei rossoneri di Allegri. Il croato, però, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro: resterà o rimarrà? Ecco cosa ha rivelato Gabbia nella sua intervista al 'CorSera'. «Lo pressiamo ogni giorno. Ma è una sua scelta di vita». I tifosi del Milan si augurano che presto Modric possa sciogliere le ultime riserve e prolungare di una stagione la sua esperienza rossonera.