Milan, Gabbia: “Rennes agrodolce. Su Kalulu e Tomori vi dico che …”

Sulla fase difensiva: "Cerco di dare il mio meglio in tutti i momenti della partita, sia dal punto di vista tecnico che emotivo, cerco di fare il mio massimo. Tante volte lo fanno i miei compagni, qualche volta lo devo fare anche io. È un qualcosa che può aiutare la squadra, tutti insieme dobbiamo darci una mano nei momenti delicati della partita. Penso che compattarsi, unirsi e cercare di lavorare molto di squadra possa essere una soluzione valida per arginare questa sofferenza difensiva in termini di gol subiti. Lavorare di squadra, fare una corsa in più penso sia la soluzione di cui abbiamo bisogno".

Sui ritorni di Kalulu e Tomori: "Siamo tutti molto contenti che loro stiano meglio e siano tornati ad allenarsi. Parliamo di giocatori molto forti che hanno una grande leadership all’interno del gruppo e che sono giocatori importanti. Ci danno una mano sia nelle partite che negli allenamenti. Aspettiamo che torneranno a darci una mano in campo".

Sulla sfida contro l’Atalanta: "Sappiamo che sarà una partita molto tosta contro un avversario in forma che ha ottime individualità. Per prima cosa dobbiamo recuperare energie visto che abbiamo giocato giovedì, è un qualcosa che dobbiamo tenere sotto controllo. Dobbiamo recuperare e poi domenica sera dare tutto quello che abbiamo per portare a casa una vittoria fondamentale per il nostro percorso".

