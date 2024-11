Gabbia: “Punto a tornare in Milan-Juventus”. Poi sulla difesa aggiunge …

Su cosa non funziona nella difesa del Milan

"Io come dico spesso, quando accadono delle partite dove magari soffriamo un po' di più, io penso che la responsabilità sia sempre della squadra, in generale, non del singolo giocatore, ma del lavoro totale della squadra in fase difensiva. Quindi sono certo che in questa sosta cercheremo di lavorare al meglio appunto per limitare questi errori e queste concessioni difensive che facciamo, che concediamo e che ovviamente ci danno molto fastidio anche a noi".