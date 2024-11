Sul bel momento che vive in rossonero: "Sono arrivato in un momento della carriera personale dove mi sento importante a livello di squadra, mi sento ben voluto, in tutto quello che è l'ambiente di Milanello, di 'Casa Milan' e di conseguenza sono molto felice. Spero che questo possa essere l'inizio di qualcosa di ancora più bello nei prossimi anni".

Milan, Gabbia: "Anche quando vado al campo mi sento a casa" — Sull'importanza che ha per lui la famiglia: "Per me vivere in maniera tranquilla, con la mia famiglia, con - tra poco - mia moglie, con tutta quella che è insomma la mia cerchia di persone, è qualcosa di molto importante. Io sono felice di condividere tutti i momenti con loro, perché mi fanno sentire a casa in ogni momento. Bello o brutto. Di conseguenza, ho la fortuna di giocare nella squadra della mia città e dove, anche quando vado al campo, sento di essere a casa. Di conseguenza, è qualcosa di magico e fantastico. Non potrei essere più felice".

Sulle sue qualità e su cosa vuole trasmettere ai suoi compagni in spogliatoio: "Io cerco di esaltare il positivo che è dentro di me, sempre, sia come persona sia come atleta. Cerco di trasmettere ai miei compagni quello che posso, e a dir la verità non c'è tanto da fare su questo punto perché devo dire che tutti i miei compagni sono delle persone e degli atleti ultra professionali, quindi da questo punto di vista qui sono molto contento. Io so che devo continuare a spingere su queste mie due qualità, per raggiungere degli obiettivi migliori".

"Milan vuol dire storia, passione, responsabilità" — Su cosa significa per lui il Milan e sulle sue ambizioni future: "Io penso di essere stato molto bravo a dire queste tre parole: storia, passione e responsabilità. Perché rappresentano davvero quello che è il Milan. In questo momento spero che, con questi anni di contratto, e con questo tempo che mi legherà ancora a questa fantastica società, io possa entrare ancora di più nella storia di questo club. Cercando di togliermi delle soddisfazioni insieme ai miei compagni, vincendo dei titoli che poi porterebbero sicuramente noi sempre più all'interno di un club così glorioso".

Sugli obiettivi di squadra in questa stagione: "Gli obiettivi di squadra sono 'facili', nel senso che noi dobbiamo intanto crescere continuamente, cercare di riuscire a trovare una continuità che per noi deve essere un elemento importante all'interno di questa stagione. Poi, ovviamente, come dico sempre, l'obiettivo del Milan è quello di scendere in ogni partita in campo per vincere. Questo è quello che noi dobbiamo avere nella testa, guardando partita per partita".

"Voglio continuare a meritarmi la fiducia di questo club" — Sui suoi obiettivi personali in questa stagione: "Obiettivo personale? Quello di continuare a meritarmi la fiducia di questo club, che merita sempre, con costanza, quello che è impegno, dedizione e sacrificio. E poi, appunto, io penso che i miei obiettivi personali siano molto legati a quelli che prima ho citato per la squadra".

Un messaggio ai tifosi: "Grazie mille a tutti i tifosi del Milan, sono molto felice di essere qui ad annunciare questo rinnovo, un abbraccio e ci vediamo a 'San Siro'". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Centrocampista, ecco le tre opzioni per gennaio >>>