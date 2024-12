Milan Futuro, Bonera: “Zeroli perdita importante. Ci vuole più malizia”

Sul percorso: "Sicuramente il percorso ci ha visti protagonisti con degli alti e bassi, ma era inevitabile. Secondo me nell’ultimo periodo abbiamo trovato quella che è la richiesta di questa categoria. Mi dispiace per oggi perché pensavo che dopo il pareggio nei ragazzi scattasse quel pizzico di malizia e furbizia che serviva per portare a casa il risultato. Il percorso arriva però da lontano, ci sarà bisogno di ulteriore tempo. Cerchiamo adesso di passare delle buone feste, di riposare e recuperare, perché poi dal 5 gennaio si ricomincerà sempre con la stessa voglia e lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto in questo periodo".

Su Kevin Zeroli: "Kevin è entrato bene, aveva voglia ovviamente. Per noi è stata una perdita importante perché è un giocatore diverso dagli altri per fisicità e dinamismo. Sono contento per lui e per il gol, l’importante è che stia bene e speriamo che non ci sia alcun tipo di intoppo al nostro rientro".