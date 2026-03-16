Milan, le parole di Massimo Oddo sulla gara contro l'Oltrepò: "Abbiamo fatto una buona partita con un buon approccio. Loro sono una squadra che ha fatto molto bene, con grande fisicità. Siamo stati bravi a giocare un bel secondo tempo, sfruttando poi l'occasione del gol, forse avremmo potuto fare di più ma siamo soddisfatti. Restiamo una squadra giovane e che può ancora migliorare, i ragazzi sono stati bravi a voler vincere fortemente questa partita".