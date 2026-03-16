Nel pomeriggio di ieri il Milan Futuro di Massimo Oddo vince contro l'Oltrepò: decisivo il gol di Sardo. Al termine della sfida, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi. Con la vittoria di ieri, il diavolo sale al secondo posto in classifica a quota 45 punti, dietro alla Folgore Caratese, capolista del girone B di Serie D a quota 54 punti. Ecco, di seguito, le dichiarazioni dell'allenatore rossonero rilasciate nel post partita.
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PIANETAMILAN news milan interviste Oddo: “Abbiamo fatto una buona partita, avremmo potuto segnare di più”
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Oddo: “Abbiamo fatto una buona partita, avremmo potuto segnare di più”
Nel pomeriggio di ieri il Milan Futuro di Massimo Oddo vince contro l'Oltrepò: le parole dell'allenatore al termine del match
Milan, le parole di Oddo—
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Milan, le parole di Massimo Oddo sulla gara contro l'Oltrepò: "Abbiamo fatto una buona partita con un buon approccio. Loro sono una squadra che ha fatto molto bene, con grande fisicità. Siamo stati bravi a giocare un bel secondo tempo, sfruttando poi l'occasione del gol, forse avremmo potuto fare di più ma siamo soddisfatti. Restiamo una squadra giovane e che può ancora migliorare, i ragazzi sono stati bravi a voler vincere fortemente questa partita".
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