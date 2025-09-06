Milan Futuro, Oddo: 'Moncada è stato mal compreso. Serie C o D, cambia ...'

Oddo: "Moncada voleva dire che è importante confrontarsi con una tipologia di calcio diverso da quello giovanile"—
“Moncada è stato mal compreso, voleva dire che è importante confrontarsi con una tipologia di calcio diverso da quello giovanile. Comunque, in C hai bisogno anche di giocatori un po’ più grandi, che aiutino i più giovani, in D non c’è tutta questa necessità. La nostra sarà una squadra estremamente giovane, dove ragazzi di 17 anni si confronteranno col calcio dei grandi.
Parliamo di ragazzi tecnicamente e tatticamente più evoluti rispetto alla categoria, ma in questa categoria troveranno pane per i loro denti: situazioni e caratteristiche che non troverebbero mai nel settore giovanile. Fisicità, esperienza, scaltrezza e malizia. Se un ragazzo ha prospettiva e magari ha anche già fatto esperienza in Primavera, è meglio che giochi in D”.
