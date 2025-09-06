Milan Futuro, Oddo: 'Moncada è stato mal compreso. Serie C o D, cambia ...'

Massimo Oddo, attuale allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Durante la chiacchierata ha parlato di molti temi, tra i tanti si è soffermato anche sulle parole di Moncada inerenti alla retrocessione in Serie D del Milan Futuro. Il dirigente francese aveva detto: “La retrocessione del Milan Futuro in D? Giocare in C o in D cambia poco. Per noi è importante creare giocatori e quest’anno ne abbiamo portati 7 in Prima Squadra dalle giovanili e questo per noi è la cosa più importante".