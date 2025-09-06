Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan Futuro, Oddo: “Moncada è stato mal compreso. Serie C o D, cambia …”

INTERVISTE

Milan Futuro, Oddo: “Moncada è stato mal compreso. Serie C o D, cambia …”

Milan Futuro, Oddo: 'Moncada è stato mal compreso. Serie C o D, cambia ...'
Oddo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport chiarisce le parole di Moncada e spiega la differenza tra Serie C e Serie D. Le sue parole.
Francesco De Benedittis

Massimo Oddo, attuale allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Durante la chiacchierata ha parlato di molti temi, tra i tanti si è soffermato anche sulle parole di Moncada inerenti alla retrocessione in Serie D del Milan Futuro. Il dirigente francese aveva detto: “La retrocessione del Milan Futuro in D? Giocare in C o in D cambia poco. Per noi è importante creare giocatori e quest’anno ne abbiamo portati 7 in Prima Squadra dalle giovanili e questo per noi è la cosa più importante".

Parole, quelle di Moncada, che avevano scatenato l'ira dei tifosi. Oggi, a distanza di qualche mese, Massimo Oddo ha chiarito le intenzioni di Moncada e poi ha spiegato la differenza tra le due categorie. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

Oddo: "Moncada voleva dire che è importante confrontarsi con una tipologia di calcio diverso da quello giovanile"

—  

“Moncada è stato mal compreso, voleva dire che è importante confrontarsi con una tipologia di calcio diverso da quello giovanile. Comunque, in C hai bisogno anche di giocatori un po’ più grandi, che aiutino i più giovani, in D non c’è tutta questa necessità. La nostra sarà una squadra estremamente giovane, dove ragazzi di 17 anni si confronteranno col calcio dei grandi.

LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku si presenta, tifosi pazzi per Odogu e mosse di mercato>>>

Parliamo di ragazzi tecnicamente e tatticamente più evoluti rispetto alla categoria, ma in questa categoria troveranno pane per i loro denti: situazioni e caratteristiche che non troverebbero mai nel settore giovanile. Fisicità, esperienza, scaltrezza e malizia. Se un ragazzo ha prospettiva e magari ha anche già fatto esperienza in Primavera, è meglio che giochi in D”.

Leggi anche
Nkunku: “L’esultanza? Speriamo di farla anche con il Milan”
Milan, Nkunku: “Sono un giocatore che si adatta agli altri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA