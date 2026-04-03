Milan Futuro, Oddo: 'Mi chiedono di far crescere i ragazzi, i risultati ...'

Qual è l'obiettivo per il finale di stagione? "In questa fase della mia carriera faccio questo: l'obiettivo principale è far crescere i ragazzi e per farli crescere, a volte, bisogna saper rinunciare al risultato, bisogna dover rinunciare al risultato. Tante volte le scelte vengono fatte per motivi diversi dallo stato di forma o dalla forza di un giocatore, spesso come oggi, nel caso di Piermarini che abbiamo messo in campo perché aveva bisogno di recuperare anche se c'è qualcun altro che sta meglio. Spesso scende in campo il giocatore che fisicamente è indietro, perché ha bisogno di giocare e di crescere: il percorso nostro è questo, credo che sia l'aspetto da tenere più in considerazione ovvero capire bene l'obiettivo di dove sei.