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Milan Futuro, Oddo dopo il Villa Valle: “Non mi chiedono di vincere, ma di far crescere i ragazzi”

Milan Futuro, Oddo: 'Mi chiedono di far crescere i ragazzi, i risultati ...'
Al termine di Milan Futuro-Villa Valle, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi ragazzi
Redazione

Il Milan Futuro è tornato in campo ieri pomeriggio e ha pareggiato 1-1 contro il Villa Valle. Tralasciando il risultato bugiardo, i rossoneri hanno disputato una buona partita ma hanno sprecato troppe occasioni per segnare. Nel post partita, l'allenatore dell'Under 23 rossonera Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Ecco, di seguito, le sue parole.

Sulla prestazione dei suoi ragazzi: "Di miglioramenti ce ne sono tantissimi: a livello di squadra ma soprattutto a livello di singoli. La crescita è continua: non si smette mai di imparare, anche io non ho smesso l'ultimo giorno che mi sono allenato a calcio. Così dovranno fare questi ragazzi fino alla fine".

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Qual è l'obiettivo per il finale di stagione? "In questa fase della mia carriera faccio questo: l'obiettivo principale è far crescere i ragazzi e per farli crescere, a volte, bisogna saper rinunciare al risultato, bisogna dover rinunciare al risultato. Tante volte le scelte vengono fatte per motivi diversi dallo stato di forma o dalla forza di un giocatore, spesso come oggi, nel caso di Piermarini che abbiamo messo in campo perché aveva bisogno di recuperare anche se c'è qualcun altro che sta meglio. Spesso scende in campo il giocatore che fisicamente è indietro, perché ha bisogno di giocare e di crescere: il percorso nostro è questo, credo che sia l'aspetto da tenere più in considerazione ovvero capire bene l'obiettivo di dove sei.

Oddo ha poi concluso: "Se sei un allenatore di B e ti chiedono di salvarti, ti devi salvare; invece, se sei un allenatore dell'U23 non ti chiedono né di salvarti, né di vincere ma ti chiedono di crescere i ragazzi. Se tieni ben presente il tuo obiettivo, lo devi portare fino alla fine essendo consapevole che i risultati contano ma relativamente"

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