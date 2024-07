Il DS del Pontedera sulle seconde squadre

"Più che a questo, io sarei felicissimo se ci fossero squadre importanti che fanno giocare i loro ragazzi in C, crescono più fretta, e la cosa fondamentale sarebbe vedere i ragazzi delle U23 provenire dai settori giovanile di chi le crea, non ha molto senso pescarli all'estero: il grandissimo lavoro viene se un ragazzo lo prendi da piccolo e lo fai crescere. Ma mi sembra si vada molto in questa direzione". LEGGI ANCHE: Milan, bilancio ancora positivo. La svolta potrebbe arrivare quando...