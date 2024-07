Milan Futuro, Ibrahimovic: “Cardinale? Vuole risultati, ovvio”

Conferenza stampa molto importante quella del Milan di oggi . Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird, ha parlato in toto del Milan Futuro , dei piani rossoneri per il talento, di Camarda , Jimenez e non solo . Uno degli argomenti è stato anche Gerry Cardinale. Ecco le sue parole ( QUI TUTTA LA CONFERENZA ).

"Ci parlo tutti i giorni. Ascolta tanto. Il Milan lo prende molto sul personale. Vuole risultati, ovvio. Vuole la crescita del Milan e i risultati. Il Milan Futuro è un'idea nuova per il club. Cardinale è molto positivo. Ma alla fine contano i risultati. Per il Milan Futuro sarà portare il talento in Prima Squadra".