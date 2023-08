Milan, Furlani: “Avevamo bisogno di Pulisic. Farà la differenza”

Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , è intervenuto nel corso della trasmissione 'Business beyond the game', condotta dal giornalista Eric Jackson , sul sito 'Sportico.com'. Di seguito un estratto.

"Lo abbiamo firmato perché è un giocatore straordinario, avevamo bisogno di un giocatore come lui e sappiamo farà la differenza. E' importante rimarcarlo. Questa è la ragione principale per cui lo abbiamo acquistato. Ovviamente, è uno dei migliori giocatori della Nazionale USA, il migliore visto che ormai è un nostro giocatore. Gli USA hanno notato questo acquisto: c'è stata un'esplosione nei numeri, da un punto di vista dell'e-commerce, il 90% delle magliette venduta del Milan in America è la 11 di Pulisic. E' un grande effetto e ci sarà molto di più. Siamo molto fortunati ad averlo perché è un grande giocatore ma ci aiuterà anche ad essere ancora più rilevanti negli USA".