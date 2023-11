Milan-Frosinone, Monterisi sicuro: “Prima o poi vinceremo fuori casa”

Le parole di Ilario Monterisi su Milan-Frosinone

"Stiamo creando un grandissimo gruppo, entrare in campo tutti insieme non pensiate che sia una cosa scontata. Questo gruppo ci porterà alla salvezza spero il prima possibile. Mi piace evidenziare l'importanza della nostra compattezza. Fare più punti in trasferta? Non ci manca nulla, forse qualche partita non è andata come doveva andare. Però dobbiamo fare le prestazioni come ci chiede il mister e fuori casa le abbiamo fatte. Prima o poi arriveranno le vittorie anche fuori".