Milan-Frosinone, Angelozzi: “Rossoneri in difficoltà? Sono comunque forti”

Milan-Frosinone, Angelozzi: "Il nostro obiettivo è la salvezza"

"Sappiamo che andiamo a giocare in uno stadio importante contro una squadra forte, che magari ha qualche difficoltà ma rimane forte. Stiamo facendo un buon cammino, ma bisogna sempre stare con le antenne alzate. Non ti puoi cullare. La A è dura, dobbiamo essere sempre umili. Il nostro obiettivo principale è la salvezza. Se riusciremo ad ottenerla sarà come aver vinto un campionato".