Paolo Tramezzani , ex difensore di squadre come Inter , Tottenham , Venezia ed Atalanta , è stato intervistato da Sportitalia: l'attuale allenatore dell' NK Istra ha parlato in generale della Serie A ed anche del Milan di Paulo Fonseca . Il tecnico portoghese parla di Scudetto , ma Tramezzani non è d'accordo.

Le sue parole riguardanti Fonseca: “Non lo so cosa pensi Fonseca, se chiedi a me credo che per vincere lo Scudetto serva, fra le altre cose, la continuità, che al momento il Milan non sta ancora avendo. E davanti ci sono squadre come il Napoli che, invece, sono compatte e che vanno dritte per la loro strada”.