Milan, Tacchinardi: “Fonseca non è sereno, ma è da solo. La società …”

Milan, Fonseca lasciato solo dalla società? Ecco il parere di Tacchinardi

"E' stato letteralmente abbandonato Fonseca, anche se non lo ritengo ideale per il Milan. Se la società non è intervenuta dopo quanto accaduto a Roma però...così lo metti in difficoltà. Se sbotta è perché non si vede aiutato. Un allenatore da solo non può fare niente e la società non lo manda via perché sarebbe un fallimento. Quelle decisione estreme non dovrebbe farle l'allenatore ma la società. Era la società che doveva intervenire, così Fonseca non faceva certe dichiarazioni. Lo vedi, Fonseca non è sereno, ma da solo non può fare nulla e gli serve una società forte dietro".