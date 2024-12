Milan, Pedullà: “Fonseca non può permettersi altri passi falsi”

Verona-Milan , una partita che potrebbe essere decisiva per il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. L'allenatore del Diavolo potrebbe essere esonerato in caso di non vittoria. Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato , ha parlato della gara durante 'Il punto delle otto', rubrica di Sportitalia. Ecco il parere sul portoghese e non solo.

Milan, Fonseca via se non vince a Verona? Ecco il punto di Pedullà

"Verona-Milan di questa sera non è una partita banale. Il punto di domanda è sempre lo stesso: Paulo Fonseca. Nella conferenza di ieri ha detto che Theo Hernandez sta lavorando perché lo ritiene il migliore al mondo nel suo ruolo. C'è un piccolo problema che anche stasera sarà in panchina salvo sorprese. C'è qualcosa di strisciante nelle contraddizioni. Tante cose che non funzionano. La partita è delicata e il ritardo in classifica è incolmabile, soprattutto per lo Scudetto. Diventa complicato anche per la zona Champions. Va seguita perché Fonseca non può permettersi altri passi falsi. Siamo sicuri che un cambio tardivo potrebbe risollevare un Milan così in ritardo?" LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: "Pensiamo solo a vincere. Stadio? Contrattiamo, sono ottimista"