Milan, Longari: “Fiducia a Fonseca”. Poi parla degli errori tattici

Gianluigi Longari , giornalista di Sportitalia, ha scritto un editoriale parlando anche del Milan e in particolare di Paulo Fonseca . I rossoneri giocheranno tre partite alla portata: Udinese, Bruges e Bologna . Ora servono le risposte dal campo. Ecco il pensiero di Longari.

Longari si sposta poi sui risultati. Per il Milan arrivano Udinese, Bruges e Bologna: "Difficilmente un ambiente in subbuglio emotivo riuscirebbe a digerire qualcosa di diverso da tre vittorie in una settimana".