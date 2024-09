Milan, Longari: “Ibrahimovic ora i fatti. Serve assunzione di responsabilità”

Milan, Fonseca e rischio esonero? Quali responsabilità di Ibrahimovic? Parla Longari

"Dalle parole ai fatti. E’ ciò che Zlatan Ibrahimovic si propone di fare nella fase più delicata della storia recente del Milan, emergenza è totale ed assoluta lo svedese ha deciso di agire in prima persona. Il piano d’azione è stato sin qui rappresentato da una serie di riunioni fiume. La puntata successiva dei colloqui si è tenuta in una bollente mattinata, quella di ieri a Milanello. Non è più un mistero che la panchina di Fonseca abbia traballato parecchio nelle ore che sono appena trascorse prima di un Derby che rappresenta l’ultima chiamata possibile. Qualora si dovesse arrivare a quel punto (esonero di Fonseca), però, l’assunzione di responsabilità da parte dello svedese per le decisioni che prenderà sarebbe obbligatoria, con tutte le valutazioni che ne andrebbero a scaturire anche per i piani ad ampio raggio nella gestione del club". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, Curva Sud assente a Milanello: sarà protesta? Il punto