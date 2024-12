Milan, Letizia: “Avanti Fonseca”. Il ricordo dello sfogo di Tonali. E su Theo…

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia che tratta spesso del Milan, ha parlato in un suo editoriale delle parole di Fonseca

Milan , dopo lo sfogo di Paulo Fonseca nel post partita di Champions League contro la Stella Rossa, sono state tante le analisi. Francesco Letizia , giornalista di Sportitalia che tratta spesso del Milan , ha parlato in un suo editoriale delle parole del portoghese. Ecco il suo pensiero.

Milan, Letizia: "Tonali non fu preso sul serio. Se Fonseca si fosse chiamato..."

"Quando Sandro Tonali, dopo Atalanta-Milan dell’agosto 2022 mise elegantemente sotto accusa l’atteggiamento dei compagni e la mentalità dello spogliatoio, non fu preso sufficientemente sul serio. Se Paulo Fonseca si fosse chiamato Antonio Fonse, la stampa italiana sarebbe stato un trionfo di elogi: così invece è stato persino attaccato. Fortunatamente, i tifosi del Milan invece, per la stragrande maggioranza, hanno capito, appoggiato e sostenuto. Bene così, avanti Paulo. Theo Hernandez va recuperato, appoggiato e protetto in un momento delicato della sua carriera. Tomori va salutato senza rimpianti". LEGGI ANCHE: Fonseca provoca: "Gioco con il Milan Futuro!", ma con chi? I numeri finora...