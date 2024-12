Tijjani Reijnders è il calciatore più in forma del Milan e tra quelli più decisivi in Serie A. Francesco Letizia , giornalista di Sportitalia, ha scritto un editoriale parlando della trattativa per portare l'olandese. Poi le frecciate contro chi critica Moncada e Furlani . Ecco il suo pensiero.

Milan, Letizia: "Moncada scarso e Furlani inadeguato? Hanno preso il miglior centrocampista al mondo"

"Tijjani Reijnders è attualmente il miglior centrocampista al mondo. Come è arrivato a Milanello e quanto è costato? Sapete com'è… Io le risposte le ricordo, ma vanno in totale contrapposizione a ciò che ho letto per settimane, anzi mesi, sui vari social, o peggio ancora da "esperti" vari. Intanto, chi l'ha portato: Tijjani Reijnders viene notato, seguito e scelto da Geoffrey Moncada. Quello scarso, che non sa fare il ds. Quello che non capisce nulla perché ha preso Emerson Royal. Infine, la trattativa con l'Az e il prezzo: 20 milioni, senza troppi tira e molla, senza rialzi, senza bisogno di follie. Avevo capito anche che l'inadeguato Giorgio Furlani fosse capace a prendere solo giocatori che non vuole nessuno, senza concorrenza. La competenza, prima o poi paga. E infine, forse la cosa più importante".