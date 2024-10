Milan, Impallomeni: “Contraddizione continua. Fonseca non è rispettato”

Milan, Fonseca: ancora fiducia. Impallomeni è dubbioso: ecco perché

"Non capisco questa contraddizione continua. C'è un problema di gestione, non credo sia rispettato Fonseca. E' una situazione in cui mi pare ci si sia un gruppo allegro, con giocatori che facciano il bello e cattivo tempo. Fonseca è un tecnico di valore, a volte si intestardisce su alcune cose per carattere. La chiave non è il gioco ma il rispetto nei suoi confronti".