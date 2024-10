Milan, Ordine: “Ibrahimovic? Deve fare due ragionamenti”. Ecco su cosa

Momento di pausa per il campionato. La sosta per le partite delle nazionali è molto importante per il Milan. Paulo Fonseca sta lavorando con i giocatori a sua disposizione a Milanello, in vista della ripresa contro l'Udinese. Il giornalista Franco Ordine è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Tra gli argomenti anche il momento del Milan. Paulo Fonseca è ancora a rischio dopo la sconfitta contro la Fiorentina? Cosa farà ora Ibrahimovic? Ecco la risposta del noto giornalista.