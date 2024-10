Milan, Ibrahimovic a Milanello al fianco della squadra — Stavolta, però, come ha evidenziato la 'rosea', Zlatan Ibrahimovic ci sarà. A fine agosto la sua assenza (si trovava in Canada per impegni precedentemente assunti) fece rumore. Si discusse della sua mancanza in un delicato momento della stagione, con equilibri tecnici e di spogliatoio da gestire.

Ora, invece, la presenza di Ibra a Milanello potrà essere importante per parlare al gruppo, per restituire fiducia e serenità, oltre che porsi come interlocutore di Fonseca. Zlatan, per l'occasione, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, potrà confrontarsi con l’ex compagno di spogliatoio Fikayo Tomori (tra i giocatori sotto accusa per il teatrino dei rigori di Firenze) e parlare con l’ex collega Abraham, centravanti in crisi perché a secco di gol. Ibra potrà consigliarlo al meglio.

Potrà essere di supporto a tanti giocatori apparsi sotto tono — Ibrahimovic potrà essere di supporto a capitan Davide Calabria, ancora infortunato, e, magari, anche scontento del fatto che la sua fascia sia passata ad altri compagni e non sempre onorata. Ma anche Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek potrebbero beneficiare dell'esperienza e della leadership dell'ex attaccante rossonero. Il brasiliano e l'inglese viaggiano infatti troppo a corrente alternata.

Ibra non partecipa alle trattative di calciomercato e lascia al CEO del Milan, Giorgio Furlani, tutta la complessa area di finanza e bilancio. Ha però ampiamente voce in capitolo, come 'proxy' di Cardinale, nelle dinamiche di squadra, nel confronto tecnico e anche in altre attività più commerciali. Seppur 'dirigente alle prime armi', il suo aiuto potrà essere di vitale importanza affinché il Diavolo ritorni a vincere e convincere.