Milan, Cassano: “Fonseca non deve fare prigionieri. I problemi sono…”

Milan, Cassano: "Fonseca, non fare prigionieri!". Poi consiglia la cessione di Theo e Leao

"Il Milan non ha fatto una buona partita contro una squadra che farebbe fatica in Serie A. Sembrava svogliata, senza idea, senza niente. C'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lui ha sbottato. Una cosa è certa, o Fonseca non fa prigionieri e fa fuori dai co***oni anche giocatori importanti, oppure o la vaga impressione che possa perdere credibilità e lo spogliatoio. E' complicato, mi aspetto che la società prenda posizione a favore di Fonseca. Io sarò sempre dalla sua parte, ma non deve fare prigionieri. I problemi del Milan sono i due giocatori più pagati, Leao e Theo Hernandez. Rafa sta facendo qualche buona partita, ma resta un giocatore da zero a zero. Per il francese c'è il problema contratto. Io li manderei via, ricominciando da giocatori veri". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Theo Hernandez via a gennaio? Idee chiare. Le cifre...