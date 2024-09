Ovviamente deve cambiare l'andamento dei rossoneri in campionato, due punti in tre gare sono pochi. Secondo Brambati, Fonseca non è a rischio al momento, in caso di sconfitte se ne riparlerebbe tra tre gare. I rossoneri ripartiranno dal Venezia in casa, poi sarà doppio big match: prima il Liverpool in Champions League poi il Derby con l'Inter. Sfide che saranno importantissime per delineare il futuro del Milan e di Fonseca.