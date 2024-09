Milan, Bonan: “Fonseca è un uomo chiaramente in controllo”

"Fonseca è un uomo chiaramente in controllo, mentre qualcuno voleva far credere non fosse così. Il cervello è un organo molto sofisticato e va trattato in maniera particolare. A volte bastano dei dettagli, non è sempre necessario mostrare i muscoli per far capire agli altri che si è più forti. Forse qualcuno nel Milan ha provato a farlo e non sembra che sia una strategia giusta. Io sono molto contento del fatto che Fonseca sia stato riabilitato, perché ha dimostrato di essere un bravo allenatore e non uno sprovveduto, di essere un uomo degno di un certo rispetto e quindi avanti così. Per il Milan molto bene". LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, Loftus-Cheek al posto di Morata: quanto si perde? Ecco cosa manca