Milan, Apolloni sicuro: “Serve dare forza a Fonseca. Ecco perché”

Milan, Apolloni: "Le problematiche vanno risolte. Fonseca? Serve confermarlo"

"Le problematiche vanno risolte. Serve dare forza a Fonseca, altrimenti nel gruppo non c'è unità d'intenti. Serve confermarlo e dargli forza, facendo capire ai calciatori che c'è lui". Questo il parere di Apolloni su Fonseca. Il Milan tornerà in campo questo sabato alle 18, contro l'Udinese, una delle sorprese di questo inizio di Serie A.