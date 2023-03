Milan, Florenzi: “Contro il Tottenham, prestazione che serviva”

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, che è stato in bacino di carenaggio per parecchio tempo, ha parlato della partita contro il Tottenham

Alessandro Florenzi , terzino del Milan , che è stato in bacino di carenaggio per parecchio tempo, ha parlato della partita contro il Tottenham . Ecco le sue parole a StarCasinò Sport, intervistato dal giornalista Carlo Pellegatti .

"I ragazzi all'andata a San Siro hanno fatto una prestazione importante (1-0), una prestazione che serviva a tutto il gruppo. Abbiamo passato dei momenti non facili. La squadra ha fatto una partita sontuosa, tra poco ci sarà il ritorno e dobbiamo impegnarci ancora di più per continuare questo sogno".

Sul Napoli: "Siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo scudetto, quello della seconda stella. Ovviamente ci sono anche gli avversari: qualora il Napoli continuasse con questo ritmo, saremmo i primi a fargli i complimenti. Poi ci siamo fissati il secondo obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham". ‘Fifa The Worst’, tra i candidati anche Bakayoko del Milan