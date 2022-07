Milan, Florenzi: “Scudetto? Il nostro segreto è il gruppo” | News

In occasione di una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', Alessandro Florenzi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla vittoria dello scudetto. Questo l'intervento del terzino del Milan: "Il segreto dello scudetto? Sì, il gruppo. Il mister ci ha detto una frase: “Il successo cambia le persone”. Dobbiamo far sì che a noi non avvenga. Il mister in questo è molto bravo". Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?