Parolo sul mani di Loftus-Cheek: “Se me lo davano contro, impazzivo”

Durante il secondo tempo di Milan-Fiorentina, grandi proteste della Viola per un contatto in area di rigore che coinvolge Loftus-Cheek. Tiro ravvicinato di un giocatore toscano, ma la palla prima tocca il ventre dell'inglese, poi sbatte contro il suo braccio, che si stava ritraendo all'intendo della figura. Sia Di Bello dal campo, sia dal VAR hanno deciso che non ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. Anche negli studi DAZN si è parlato dell'episodio. Ecco il pensiero di Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio.