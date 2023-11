Milan-Fiorentina, De Grandis duro: “Jovic è stato nuovamente bocciato”

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Luka Jovic in Milan-Fiorentina

Stefano De Grandis , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport' in merito alla prestazione di Luka Jovic in Milan - Fiorentina . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano De Grandis su Luka Jovic

"Ieri Jovic è stato nuovamente bocciato. Tanto che poi alla fine è stato sostituito da Camarda. Il problema degli attaccanti è in generale per tutta la Serie A, manca il numero 9". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Incontro in programma con l'entourage di Kiwior >>>