Milan, Condò: “Non può giocare senza attaccanti. Serve una punta”

Milan-Fiorentina , una partita molto difficile per i rossoneri. Il Diavolo vince grazie al rigore di Theo Hernandez . La squadra di Pioli, senza Leao e Giroud, ha comunque faticato a creare e a segnare. Paolo Condò , noto giornalista, ha commentato la partita in particolare la necessità di una nuova punta per il Milan . Ecco le sue parole a Sky.

"I rossoneri non possono giocare queste partite così, senza attaccanti. Ci sono gli infortuni, che ormai sono abitudine nel Milan, però Pioli è costretto a far giocare un 15enne o mettere Jovic, che non sta facendo bene. Per il mercato di gennaio serve assolutamente una punta che possa fare gol e aiutare la squadra". LEGGI ANCHE: Le big cercano Camarda! Milan pronto a bloccarlo: lui vuole i rossoneri >>>