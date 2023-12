Milan-Fiorentina, Gervasoni: “Giusto non intervenire su Loftus-Cheek”

Andrea Gervasoni , ex arbitro e ora vice-designatore AIA, è stato ospite a Open Var, rubrica che prende in esame alcuni episodi arbitrali in onda su DAZN. Nella puntata è stato analizzato il presunto tocco di mano di Loftus-Cheek nella partita del Milan di sabato scorso contro la Fiorentina .

Gervasoni ha detto: "Non si va a rivedere perché per l’arbitro non è punibile. Gli elementi che lo rendono un episodio complicato sono che il braccio parte largo ma va a stringere, c’è poi la deviazione sul corpo che cambia completamente la direzione del pallone. Quindi il VAR ha giustamente due elementi che lo portano a non fare l’intervento".