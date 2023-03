Milan, Ferri: “Aspetterei De Ketelaere. Maldini e Massara hanno occhio”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex calciatore Giacomo Ferri ha rilasciato alcune dichiarazioni soprattutto in merito al trequartista del Milan Charles De Ketelaere . A suo modo di vedere i tifosi rossoneri devono aspettare il belga, anche perché Paolo Maldini e Frederic Massara hanno occhio per certi giocatori e determinati affari. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Giacomo Ferri su Charles De Ketelaere

"Aspetterei De Ketelaere. Io l'ho seguito ma non tanto, ma aspetterei. Anche se è stato criticato giustamente, però per me ha qualità e potrà tornare a giocare come lo faceva nel Bruges. Credo in Maldini e Massara, perché hanno occhio".